Lichamen van slachtoffers gevonden na crash Amerikaans legervliegtuig in Noorwegen

De lichamen van vier Amerikaanse mariniers die omkwamen bij de crash van hun vliegtuig in Noorwegen, zijn teruggevonden en naar de dichtstbijzijnde stad gebracht, zo heeft de Noorse Defensie zondag gemeld. Het vliegtuig nam deel aan een oefening van de Navo.

‘De vier bemanningsleden zijn op de plaats van het ongeval geborgen door een Sea King-reddingshelikopter van het Noorse eskadron 330. De lichamen blijven in Bodø (in het noorden, red.) totdat ze naar de Verenigde Staten worden getransporteerd’, deelden de strijdkrachten mee.

Het Osprey-toestel van de Marines was vrijdag bij moeilijke weersomstandigheden met vier Amerikanen aan boord van de radar verdwenen. Het slechte weer bemoeilijkte de reddingsoperatie. Volgens de eerste gegevens vloog het toestel tegen een berg. De openbare omroep NRK meldde dat de zwarte doos was teruggevonden.

Het vliegtuig was op training in het kader van de oefening Cold Response, waaraan 200 vliegtuigen en een vijftigtal schepen deelnemen. De manoeuvres, die tot 1 april duren, testen de capaciteit van Noorwegen om krachtens aritkel 5 van het Navo-handvest externe versterking te ontvangen in geval van een agressie door een derde land. Artikel 5 verplicht de Navo-landen een lidstaat te hulp te komen als hij wordt aangevallen door een derde land.