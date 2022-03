Tornados stormen naar WK-goud

Begraven, in Tokio herrezen en nu wereldkampioen in Belgrado: Kevin Borlée en co. liepen op het WK indoor naar het goud.

‘We kunnen iets heel, heel moois doen. Alles is mogelijk, echt alles, maar dan zal het moeten meezitten’, had Jacques Borlée vrijdag gezegd. De godfather van de Belgische 4 x 400 meterploeg wist al voor er één meter gelopen was dat er met zijn jongens in Belgrado rekening zou moeten worden gehouden. Zelfs zonder zijn geblesseerde zoon, Jonathan, die met een spierblessure thuis was achtergebleven. Met de Tornados ben je nu eenmaal nooit klaar. Seriële finalisten zijn ze, vaste klanten in de eindstrijd op grote toernooien: gisteren waren ze toe aan hun 28ste (!) internationale finale sinds 2008.

Bij afwezigheid van een van de Borlée-broers was het net als in Tokio aan anderen om op te staan. Alexander Doom, bijvoorbeeld, of man-in-bloedvorm Julien Watrin die vrijdag nog op een haar na de individuele finale van de 400 meter had gemist. Gisteren toonde de Belgische recordhouder dat hij een van de steunpilaren van de ploeg kan worden in het post-Borlée-tijdperk.

Kevin Borlée rondt het af

Met de op twee na snelste tijd hadden de Tornados zich geplaatst voor de finale. En, niet onbelangrijk, de VS, in hun reeks tweede achter België nadat slotloper Isaiah Harris een blessure had opgelopen, vielen af met de slechtste verliezende tijd. Dat opende perspectieven op eremetaal. In de finale nam Sacoor als derde loper de plek in van Dylan Borlée, die als traagste van de vier Belgen in de reeksen langs de zijlijn moest toekijken.

In de laatste rechte lijn was het zoals altijd aan Kevin Borlée om de klus af te ronden. Met een indrukwekkende slotronde hield hij Spanje knap achter zich. Eindelijk goud dus voor de Belgen in de estafette, na eerder al zilver in 2010 en brons in 2018.

Foto: BELGA