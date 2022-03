Ook zondag zijn in meerdere steden weer mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. Onder meer in Madrid en Belgrado werd geprotesteerd en in Berlijn bezochten zo’n 10.000 mensen een vredesconcert. In Tel Aviv verzamelden betogers zich bij het parlement, dat via videoverbinding door de Oekraïense president Volodimir Zelenski werd toegesproken.