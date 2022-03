Charles Leclerc bezorgt Ferrari eerste zege in 2,5 jaar, drama voor wereldkampioen Max Verstappen

Charles Leclerc heeft de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen gewonnen. De Monegask bezorgde Ferrari hun allereerste zege sinds de GP van Singapore in 2019, Carlos Sainz Jr. maakte er zelfs een dubbelzege van voor de Italianen. Lewis Hamilton mocht als derde man mee het podium op nadat beide Red Bulls in de slotfase uitvielen.

Leclerc vertrok vanaf poleposition, maar voelde de hele race de hete adem van Verstappen in zijn nek. De Nederlander probeerde de Monegask te bestoken, maar Leclerc reed een onberispelijke GP en snelde naar de zege. In het slot sloeg het noodlot echter toe voor Verstappen, en de wereldkampioen moest de strijd staken met mechanische problemen. Sergio Pérez maakte nadien de rampdag bij Red Bull compleet en moest de race eveneens verlaten.

Carlos Sainz (+5.598) profiteerde en zorgde met een tweede plaats voor een feestje bij Ferrari. Lewis Hamilton (+9.675), na de kwalificaties van zaterdag pas vijfde, snelde nog naar de derde plaats. De tweede manche van het seizoen, de GP van Saudi-Arabië, staat volgende zondag (27 maart) op het programma.

‘Het leek alsof er geen benzine meer naar de motor kwam. Hij sloeg af en toen was het klaar’, zei wereldkampioen Max Verstappen over het technisch mankement waardoor hij de race moest staken. ‘Het was sowieso een moeilijke wedstrijd, ik had niet de balans van vrijdag in de auto. Hij was heel moeilijk te rijden. En als ik een beetje wilde aanzetten, dan werden de remmen te warm en moest ik weer ‘liften’.’

‘De strategie was ook niet helemaal top. Ik had twee keer na mijn pitsstops de leiding kunnen nemen. Maar omdat ze me vertelden dat ik de eerste ronde na de stop rustig moest rijden, lukte dat niet. De volgende keer ga weer op mijn eigen gevoel af. Na de laatste pitsstop was er ook iets mis met het stuur. Normaal draait dat heel soepel, maar ik moest nu heel veel kracht zetten om er een beetje beweging in te krijgen. Hoe harder ik ging, hoe meer problemen ik had.’

Verstappen koerste af op de tweede plaats achter de dominante Ferrari-coureur Leclerc, tot de Red Bull stilviel. ‘Ik dacht: met deze problemen is tweede worden een super resultaat. Maar toen ging er iets mis met de benzinepomp. Je kan met iets heel kleins het kampioenschap verliezen. Dit zijn dure punten.’

In de laatste ronde viel ook zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez uit. ‘Dat we met twee auto’s uitvallen en nul punten scoren, is dramatisch’, aldus Verstappen.