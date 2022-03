Algerije roept zijn ambassadeur in Madrid terug na Spaanse bocht over Westelijke Sahara

Algerije heeft beslist zijn ambassadeur in Madrid ‘onmiddellijk’ terug te roepen na verklaringen van de Spaanse regeringsleider over de Westelijke Sahara die volgens Algiers een ‘bruuske ommekeer’ vormen. Dit deelde het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken mee volgens de officiële media.

Spanje nam vrijdag een volledig andere positie in dit gevoelige dossier in door voor het eerst openlijk het plan van Marokko voor de Westelijke Sahara te steunen.

‘De Algerijnse autoriteiten zijn erg verbaasd over de verklaringen van de hoogste Spaanse autoriteiten over het dossier van de Westelijke Sahara. Ze zijn verrast door deze bruuske ommekeer van de positie van de ex-bestuursmacht van de Westelijke Sahara en hebben beslist hun ambassadeur in Madrid met onmiddellijke ingang terug te roepen voor overleg’, aldus het ministerie in de mededeling.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, zei vrijdag in Barcelona dat Spanje ‘het initiatief voor autonomie’ dat Marokko in 2007 voorstelde, als ‘de meest ernstige, realistische en geloofwaardige basis’ zag om het geschil tussen Rabat en het Polisario-front op te lossen.

Het conflict tussen Marokko en de Saharawi van het Polisario-front die naar onafhankelijkheid streven en door Algerije gesteund worden, duurt al decennia. Rabat, dat bijna 80 procent van het gebied controleert, stelt autonomie onder zijn soevereiniteit voor, terwijl Polisario een referendum over zelfbeschikking eist.

Algerije levert ruim veertig procent van het aardgas dat Spanje invoert, waarvan het merendeel via de onderzeese pijpleiding Medgaz.