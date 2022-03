Koning Filip en prinses Elisabeth spreken met hulpdiensten en getroffen families in Strépy

Koning Filip en kroonprinses Elisabeth zijn zondagmiddag aangekomen in Strépy-Bracquegnies, waar zondagochtend verschillende doden zijn gevallen doordat een wagen in een groep carnavalisten reed.

De koning en de prinses werden bij hun bezoek vergezeld door premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS), staatssecretaris voor relancebeleid Thomas Dermine (PS), gouverneur Tommy Leclercq en de burgemeester van La Louvière, Jacques Gobert.

Na de briefing met de hulpdiensten volgt een ontmoeting met de families van de slachtoffers. Er werd ook een minuut stilte gehouden.

Bij het drama in de Henegouwse gemeente kwamen zes mensen om het leven, tien mensen verkeren nog in levensgevaar. Twee jongemannen werden opgepakt. Over een motief is nog geen duidelijkheid. Het parket sluit momenteel terroristische motieven uit.

Foto: REUTERS

Foto: BELGA

Minister Verlinden, Premier De Croo en minister-president Di Rupo. Foto: REUTERS