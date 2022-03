De oorlog in Oekraïne is intussen de vierde week ingegaan. Nog altijd circuleren er talloze video’s over het conflict op sociale media. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden, geverifieerd door de redactie, op een rij.

1. ‘Ik heb enorm veel geluk gehad’: man vanonder puin gehaald in Charkov na bombardementen

Een man werd gered na een dag onder puin begraven te hebben gelegen in Charkov, een stad in het noordoosten van Oekraïne. De man bevond zich in een schoolgebouw toen het geraakt werd door een bombardement van het Russische leger. Eén persoon liet het leven tijdens de aanval, verschillende anderen raakten gewond.

2. Maakten de kosmonauten een politiek statement in het ISS met hun ruimtepakken?

Een opvallend moment toen de Russische kosmonauten zaterdagavond in het ISS aankwamen. In plaats van de traditionele blauwe pakken die ze droegen toen ze vertrokken, kwamen de drie mannen in een geel ruimtepak aan. Velen zagen er een politiek statement in.

3. Loekasjenko in opmerklijk interview: ‘Poetin is fitter dan ooit’

De Russische president Vladimir Poetin is gezond, bij zijn verstand en in betere vorm dan ooit. Dat heeft de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko, collega en goede vriend van Poetin, gezegd in een interview met de Japanse tv-zender TBS.

4. Zelenski is er zeker van dat ‘de terreur in Marioepol nog eeuwen zal blijven hangen’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is ervan overtuigd dat de bestorming van de stad Marioepol door het Russische leger de geschiedenisboeken ingaat.

5. Iedere koets is één kind dat gedood werd: ‘De kostprijs van de oorlog’

Een honderdtal buggy’s op een plein in Lviv, vlakbij de grens met Polen, zorgt voor een bijzonder sterk beeld. Iedere koets staat namelijk symbool voor een kind dat gedood werd in de oorlog in Oekraïne. Gisteren stonden er 109 koetsen, vandaag liep het aantal gedode kinderen op tot 112.

6. Zelenski roept Poetin op om ‘eerlijke, serieuze’ gesprekken te voeren

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland opgeroepen ‘serieuze en eerlijke onderhandelingen’ te voeren over een vredesverdrag: ‘Dat is de enige manier voor Rusland om de schade door zijn eigen fouten te beperken.’ De Oekraïense president richtte zich in zijn boodschap ook tot alle Russen. Hij counterde de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou daags voordien met cijfers over de Russische invasie van zijn land. ‘Beeld je dan eens 14.000 lijken in dit stadion in, met daarbovenop ook nog eens tienduizenden gewonden en verminkten.’