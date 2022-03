Club Brugge nadert tot op vijf punten van leider Union na zege tegen KRC Genk

Club Brugge heeft een goede zaak gedaan in de Jupiler Pro League door zondagnamiddag met 3-1 te winnen tegen KRC Genk. Door het puntenverlies van leider Union afgelopen vrijdag sluipen de West-Vlamingen nu tot op vijf punten van de eerste plaats in het klassement.

Club dankte Hans Vanaken om de score te openen, Charles De Ketelaere en andermaal Sargis Adamyan maakten het volledig af in de tweede helft. KRC Genk kon nog wel 1-1 gelijkmaken dankzij Ito in de eerste helft, maar een rode kaart van Sadick later in de wedstrijd bezegelde het lot van de Limburgers.

(dadelijk meer)