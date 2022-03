Eerste slachtoffers van carnavalsdrama krijgen gezicht: ‘Je keek ernaar uit om je te amuseren’

Zes personen zijn om het leven gekomen bij het drama in Strépy-Bracquegnies. Langzaam krijgen ze een naam en gezicht. Op facebook nemen vrienden en nabestaanden afscheid. ‘We gaan je missen.’

Een van de zes personen die het carnavalsdrama in Strépy-Bracquegnies niet overleefd hebben, is Fred Cicero. Op Facebook neemt zijn voetbalclub emotioneel afscheid van hem.Cicero werkte sinds januari voor voetbalclub RUS Binche. Daar was hij algemeen directeur. ‘We hebben je leren kennen en leren waarderen, tijdens het praten over voetbal of goed eten, en waren zo blij je in onze familie op te nemen. Nu schieten woorden tekort om deze zotte daad te begrijpen die je wegrukt van je familie, je naasten, je collega’s en je voetbalvrienden. Het leven is niet eerlijk. We gaan je missen, Fred.’

Stephenie Vivaldi is een goede vriendin. ‘Hij zou voor het eerst meegaan met de Gilles’, zegt ze. ‘Er lagen overal lichamen en gewonden in de hele straat. De tamboer van de groep was half buiten westen. Ik moest van de hulpdiensten op hem inpraten opdat hij niet helemaal zou wegdraaien. Hij heeft het gehaald vernam ik.’ De echtgenoot van haar nicht wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Ook ACFF, voluit Association des Clubs Francophones de Football, meldde het overlijden van Cicero op Facebook. ‘ACFF is in rouw’, staat bij zijn foto geschreven. ‘Fred Cicero is een van de dodelijke slachtoffers van het drama. Hij was een gewaardeerde medewerker van ons departement Opleidingen. Rust in vrede, Fred.’

De voetbalploeg van RAEC Mons is in rouw. Laure Gara, die voor de club de bar uitbaatte, is ook een van de slachtoffers van Strépy. ‘Ze was een vrijwilliger maar vooral een vrouw uit de duizend’, zegt Gillian Hermand, de communicatieverantwoordelijke van de club aan de Waalse kranten van Sudpresse. Laure Gara serveerde onder meer de drank in de VIP van de club. ‘Ze was een geëngageerde vrijwilliger’, klinkt het. ‘Altijd met een glimlach. Ze hield van de club.’

Op Facebook neemt haar nicht Flo Nura afscheid van Laure. ‘Rust in vrede. Je bent vertrokken om je te gaan amuseren op het carnaval van Strépy. Maar die hardrijders hebben je leven afgenomen.’

Frederic D’andrea keek er net als de meeste anderen van de groep enorm naar uit om terug carnaval te vieren, getuigen vrienden op sociale media. ‘En toen was daar opeens die gek. Ik heb niet eens woorden om te schrijven wat ik voel. Rust zacht, mijn vriend.’

