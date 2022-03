Cheetahs mogen dankzij recordtijd naar finale 4x400 meter

De Belgian Cheetahs plaatsten zich zondag op het WK indoor in Belgrado met een Belgisch record voor de finale van de 4x400 meter. Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet en Camille Laus eindigden in de eerste van twee reeksen als derde in 3:30.64, een verbetering van het nationale record uit 2019 (3:32.46) en goed voor de snelste verliezende tijd.

Zondagavond (om 19u55) mogen de Cheetahs in het slotnummer van het WK een gooi doen naar eremetaal. Het wordt hun zesde internationale finale, de derde op rij na zevende plaatsen op de World Relays in Chorzow en de Olympische Spelen in Tokio.

Camille Laus begon als slotloopster in vierde positie aan haar race en slaagde er nog in haar Britse concurrente voorbij te gaan. ‘Ik had die Britse voor mij en dat was perfect. Ik kon volgen en dan aanvallen in de laatste rechte lijn’, legde ze uit. ‘We kwamen voor de finale en het record en dat is ons al gelukt.’

Hanne Claes opende de aflossing en gaf in derde positie de stok door aan Naomi Van Den Broeck. Die werd bij de wissel even opgehouden door de eerste Nederlandse loopster. ‘Ik werd flink gehinderd maar na vijf seconden probeerde ik dat te vergeten en mijn wedstrijd te lopen want ik wilde niet te veel tijd verliezen op de top twee. Daarna ging de Britse mij voorbij en ook dan heb ik geprobeerd de kloof te verkleinen. In de finale kan het beter.’

Imke Vervaet slaagde erin de Britse in het vizier te houden. ‘Het is een wereldkampioenschap en er zijn maar zes plaatsen in de finale. We wisten dat het moeilijk zou zijn, dus zijn we heel tevreden’, onderstreepte de derde Belgische loopster. ‘Ik vind dat ik een goeie wedstrijd heb gelopen.’

‘Ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet’, vatte Hanne Claes nog samen.