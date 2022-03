Getuigen over het drama in Strépy: ‘Remmen deed de wagen niet’

Na twee jaar coronamaatregelen verlangden de carnavalisten van Strépy naar een uitbundig volksfeest. Maar de ‘rondeau’ werd een dodenmars. ‘Die auto dook uit het niets op.’

‘Ik was rond 3.30 uur met vrienden op stap gegaan voor het ophalen van de Gilles, waar we na twee jaar corona erg naar uitkeken’, zegt Loan, een buurtbewoner die getuigde over het drama RTL Info. ‘We waren naar de sportzaal gegaan waar iedereen samenkomt, toen die auto plots uit het niets opdook. We hebben hem zelfs niet zien aankomen. We stonden niet ver van de groep mensen op wie hij is ingereden. We hebben het zien gebeuren. Daarna heeft de bestuurder de wagen gedraaid en heeft hij nog mensen aangereden’

‘Mensen begonnen in het rond te lopen en te roepen, er was grote paniek. We hebben geprobeerd om te doen wat we konden. Er was een meisje dat net niet onder de wielen van die auto is beland. Ik heb haar nog net opzij kunnen trekken. Anders was ze er niet meer. Het is traumatiserend.’

Ook Théo zag de catastrofe vanop de eerste rij gebeuren. Hij nam deel aan het ophalen en verzamelen van alle Gilles, zei hij voor de camera’s van de RTBF. ‘Ik liep naast de groep. Ik heb me omgedraaid en zag de auto erop inrijden. Remmen deed die niet. Ik ben er nog achter gelopen, maar het ging te snel.’

Bij de aanrijding van de groep carnavalsvierders in Strépy vielen zes doden en tientallen gewonden, onder wie tien zwaargewonden. De feiten deden zich vanochtend rond 5 uur voor. De festiviteiten waren toen al begonnen, die meteen stilleggen bleek onmogelijk. Naarmate het nieuws doorsijpelde onder de feestvierders, sloeg de sfeer om.

‘Er is een korte “rondeau” geweest (een grote bijeenkomst die in normale omstandigheden een aftrap is voor de feesten, red.)’, zegt onze reporter ter plaatse Heleen Debeuckelaere. ‘De sfeer was er erg naar en grimmig. Er waren veel tranen, tegelijk waren sommigen ook al dronken. Bij hen leek het nieuws niet echt door te dringen. Iedereen is hier samen gekomen voor wat eerder een dodenmars was.’

‘De “rondeau” is doorgegaan op vraag van de vereniging van Gilles die werd getroffen door de aanrijding vanmorgen, ze hebben dat na overleg zo beslist. Door wat er is gebeurd waren er ook veel minder Gilles dan normaal, het is duidelijk dat de meesten hier liever niet wilden zijn.’