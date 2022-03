Een opvallend moment toen de Russische kosmonauten zaterdagavond in het ISS aankwamen. In plaats van de traditionele blauwe pakken die ze droegen toen ze vertrokken, kwamen de drie mannen in een geel ruimtepak aan. Velen zagen er een politiek statement in: geel-blauw is namelijk ook de kleurencombinatie van de vlag van Oekraïne. Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos wijst die ideeën alvast van de hand. De kosmonauten zelf bleven opmerkelijk stil over hun outfit.