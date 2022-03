Politici betuigen medeleven na drama met carnavalsvierders

Verschillende politici hebben zondag hun medeleven en afschuw betuigd over het carnavalsdrama in Strépy-Bracquegnies. ‘Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama.’

Bij het drama vielen meerdere doden, en tientallen anderen raakten gewond toen een wagen inreed op een menigte carnavalisten. Over de precieze omstandigheden bestaat nog onduidelijkheid.

‘Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet’, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Twitter.

Ook premier Alexander De Croo is geraakt. ‘Verschrikkelijk nieuws uit Strépy-Bracquegnies. Een gemeenschap die zich klaarmaakte om te feesten in het hart geraakt. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Bijzondere dank ook aan alle hulpdiensten voor hun hulp en bijstand.’

Ook de federale vicepremiers Sophie Wilmès (MR) en Pierre-Yves Dermagne (PS) spraken hun afgrijzen en medeleven uit op het sociale medium. ‘In gedachten bij de familieleden van de slachtoffers’, luidde het.

Ook heel wat Waalse politici lieten van zich horen, onder wie Elio Di Rupo, Waals minister-president en afkomstig uit de streek. ‘Het is met pijn in het hart dat ik het nieuws over Strépy-Bracquegnies vanochtend heb vernomen. Mijn oprechte gedachten gaan uit naar diegenen die zijn overleden, naar de getroffen families en naar de gewonden. Deze dag was bedoeld als een moment om samen te zijn en te feesten na zoveel moeilijke maanden’, zei hij op Twitter.