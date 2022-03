‘Rusland bombardeerde school waar 400 mensen schuilden’

Russische troepen hebben een kunstschool in Marioepol gebombardeerd waar zowat 400 mensen aan het schuilen waren. Dat claimt het stadsbestuur van de belegerde Oekraïense havenstad .

Het gebouw zou vernield zijn en er zouden mensen onder het puin liggen. Over het aantal slachtoffers bestaat geen duidelijkheid. De mensen in de school zouden vrouwen, kinderen en ouderen geweest zijn. De informatie van het stadsbestuur is niet onafhankelijk bevestigd.

In Marioepol zouden naar schatting nog zo’n 300.000 burgers vast zitten, zonder elektriciteit, stromend water of verwarming. Volgens burgemeester Vadim Bojtsjenko konden de voorbije dagen 40.000 inwoners de stad verlaten en wachten 20.000 anderen op evacuatie.

Woensdag werd in Marioepol al een theater geraakt door Russische raketten, waar eveneens honderden burgers zich schuil zouden hebben gehouden. De reddingsactie verloopt moeizaam, zei de burgemeester zaterdag. De hulpdiensten kunnen slechts sporadisch puin ruimen en mensen bevrijden, tussen de straatgevechten door. ‘Er zijn tanks, artilleriegeschut, en alle soorten wapens worden afgevuurd in het gebied’, verklaarde Bojtsjenko aan de BBC.

Staalfabriek verwoest

Het Russische leger bevestigde eerder al dat troepen het centrum van Marioepol zijn binnengetrokken. Het maakt melding van ‘gevechten in de binnenstad, samen met troepen uit de Donbas-regio’. ‘Ze zijn talrijker dan wij’, zei de burgemeester van de belegerde stad. Eerder waren er ook berichten dat er in de stad hevig slag geleverd werd om de Azovstal- staalfabriek, een van de grootste van Europa.

In Charkiv, in het oosten van het land, zouden volgens de politie dan weer vijf mensen zijn omgekomen bij beschietingen op een appartementsgebouw. Volgens de lokale autoriteiten was er een jongen van 9 jaar onder de slachtoffers.

De vicepremier van Oekraïne, Irina Veresjtsjoek, zei dat zondag zeven humanitaire corridors zouden worden geopend zodat burgers de frontgebieden kunnen verlaten. Oekraïne heeft in totaal 190.000 mensen uit dergelijke gebieden geëvacueerd sinds de Russische invasie op 24 februari begon, zei Veresjtsjoek zaterdag. Oekraïne en Rusland verwijten elkaar dat ze het proces belemmeren.