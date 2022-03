In de Oekraïense havenstad Marioepol blijven de gevechten stevig doorgaan. Volgens het stadsbestuur is gisteren een kunstacademie vernietigd door Russische explosieven. In de school waren zo’n 400 mensen aanwezig. Ze schuilden voor bombardementen. Over het aantal slachtoffers is niets bekend, maar het gebouw is vernietigd en er liggen slachtoffers onder het puin.

- In Marioepol is de staalfabriek Azovstal zwaar beschadigd door beschietingen. ‘De economische verliezen voor Oekraïne zijn immens’, verklaarde parlementslid Lesia Vasilenko. De fabriek is een van de grootste van Europa en was bij het begin van de invasie stilgelegd, volgens het hoofd van de fabriek zou er daardoor geen milieugevaar zijn.

Russische troepen trekken centrum Marioepol binnen

- Zowel volgens Kiev als volgens Moskou zijn duizenden burgers uit de belegerde gebieden in Oekraïne geëvacueerd. Meer dan 4.100 mensen zijn uit de havenstad Marioepol geëvacueerd. Bijna 2.500 anderen werden in veiligheid gebracht vanuit de regio’s Kiev en Loehansk via zogenaamde vluchtcorridors. Het Russische kamp liet weten dat bijna 16.400 mensen naar Rusland waren geëvacueerd vanuit de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk in Oekraïne, en uit andere delen van het land.

- Russische troepen hebben vorige week duizenden mensen met geweld uit Marioepol gedeporteerd en naar Rusland gestuurd, zegt het bestuur van de belegerde Oekraïense stad. Het stadbestuur reageert daarmee op uitspraken van Rusland dat er vluchtelingen uit Marioepol waren aangekomen.

- 71 jonge weeskinderen zijn met succes naar veiliger gebieden gebracht vanuit de belegerde stad Soemy , meldt gouverneur Dmitro Zjivitski. ‘Bijna twee weken hebben deze baby’s in schuilkelders gezeten. Dit zijn kinderen die geen ouders hebben, de meeste van hen hebben voortdurend medische hulp nodig.’

Blijf op de hoogte van de situatie in Oekraïne via onze liveblog.

- De Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne heeft een aantal pro-Russische partijen verboden. Het verbod geldt voor de duur van de staat van beleg in het land. ‘De activiteiten van hun politici, gericht op splitsing of samenwerking, zullen niet slagen, maar zullen een hard antwoord krijgen’, aldus de Oekraïense president.

- De belegering van Marioepol zal de geschiedenis ingaan als een oorlogsmisdaad van het Russische leger, heeft de Oekraïense president Volodimir Zelensky gezegd. ‘Om dit een vreedzame stad aan te doen, wat de bezetters hebben gedaan, is een terreur die nog eeuwen zal worden herinnerd’, zei hij in een nieuwe videoboodschap.

- Rusland is er nog niet in geslaagd om de controle over het luchtruim boven Oekraïne over te nemen. Volgens het Britse ministerie van Defensie blijven de Oekraïense strijdkrachten hun luchtruim doeltreffend verdedigen. Dat heeft de vooruitgang van de Russen ‘aanzienlijk afgezwakt’.

- De burgemeester van Tsjernihiv, in het noorden van Oekraïne, heeft tegen het persbureau Unian gezegd dat zijn stad wordt omsingeld door Russische troepen. ‘De willekeurige artilleriebeschietingen van woonwijken gaan door, vreedzame mensen sterven.’ Ook het ziekenhuis in de stad van 300.000 inwoners wordt herhaaldelijk beschoten, waardoor de medische zorg is ingestort. Bovendien is geen humanitaire corridor.