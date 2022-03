Opnieuw vijf wagens beschadigd na hevige brand in Hoboken

De brandweer rukte zaterdagnacht opnieuw uit naar het Kiel voor een autobrand. Het vuur sloeg over op twee andere wagens, die deels uitbrandden. Ook twee andere wagens raakten beschadigd. Het is momenteel nog onduidelijk of het incident gelinkt kan worden aan een of meerdere autobranden van de afgelopen weken in Hoboken.

De brand ontstond rond 3.30 uur. Een geparkeerde wagen in de Maurits Sabbelaan, op de hoek met de Alfons de Cockstraat, vatte om een nog onduidelijke reden vuur. De vlammen sloegen over op de wagens die aan weerszijden geparkeerd stonden. Brandweer Zone Antwerpen kwam snel ter plaatse, maar kon niet vermijden dat de drie wagens verloren gingen in het vuur. Ook twee andere wagens liepen lichte beschadigingen op.

De omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk, maar mogelijk is de brand aan de eerste wagen aangestoken. De Antwerpse politie kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Daaruit zal ook moeten blijken of de autobrand gelinkt kan worden aan eerdere gelijkaardige feiten, eveneens in Hoboken. De voorbije weken raakten in totaal al vijftien wagens beschadigd na diverse autobranden.

‘Het onderzoek is nog volop aan de gang’, aldus de politie afgelopen vrijdag. ‘Door de weinige opsporingsindicaties en het gebrek aan getuigen zijn er weinig aanwijzingen naar een mogelijke verdachte. We voeren verhoogde patrouilles op bepaalde geviseerde plaatsen en tijdstippen en hebben camera’s geïnstalleerd waar nodig.’

Foto: BFM

