Antwerp zwoegt zich voorbij Zulte-Waregem

Antwerp heeft een nipte, maar belangrijke zege geboekt in de strijd voor een plek in de Champions play-offs. De thuisploeg controleerde en creëerde kansen, maar het duurde tot de 83ste minuut voor invaller Ally Samatta de verlossing bracht en de 1-0 op het scorebord zette.

Antwerp voelt de hete adem van AA Gent in de nek en had de drie punten nodig zeker te zijn dat het na dit weekend nog steeds in de top vier stond. De troepen van Brian Priske begonnen, onder leiding van aanvoerder Ritchie De Laet –?terug in de basis na een speeldag afwezigheid –?sterk aan de wedstrijd. Ze verzamelden tegen een onmondig Zulte Waregem kans na kans. Al na drie minuten was Frey daar een eerste keer met een schot, maar Bossut ging goed plat. Even later probeerde Verstraete hetzelfde, opnieuw stond Bossut pal. De Antwerpse druk bleef aanhouden en dat mondde uit in een vroege goal van Frey. Hij schoot de bal tegen de netten, maar het doelpunt werd afgekeurd door voorafgaand buitenspel van Balikwisha.

Na dik twintig minuten was het duo daar opnieuw. Frey kreeg van Balikwisha een gemaakt doelpunt aangeboden. De winger ging op links twee mannetjes voorbij en schilderde daarna de bal perfect op het hoofd van de vrijstaande Frey. Die kopte echter op de buitenkant van de paal.

Ook Gerkens, Benson en nog eens Verstraete, met een bal op de paal, probeerden de score nog te openen, maar het was tevergeefs. Tegen de gang van het spel in gingen we dus met 0-0 rusten. Zulte Waregem kon na het gelijkspel van Seraing tegen OHL mits winst zeker zijn van behoud, maar de West-Vlamingen kwamen er amper aan te pas. Alleen Gano kon Butez tot een redding dwingen na een goede voorzet van Ciranni achter de verdediging.

Samatta dan maar

In de tweede helft kregen we meer van hetzelfde. Antwerp voerde de forcing, Zulte Waregem loerde op de counter. Nainggolan zag zijn schot afwijken en over doel gaan. Balikwisha zette een knappe rush door op links, al maakten de spelers van Zulte Waregem het hem wel niet moeilijk, maar afmaken lukte niet. Balikwisha schoot te wild waardoor de bal over zoefde.

Aan de overkant stond Dompé blijkbaar ook op het veld, pas in de tweede helft raakte hij voor het eerst aan de achterlijn van Antwerp. Daarna wist hij met een goede diepe pass Jelle Vossen te vinden, maar De Laet smoorde het gevaar in de kiem met een goede terugkeer. Zelf knalde Dompé even later ook eens op doel, maar Butez verschalken lukte niet. Tot zover de schampere pogingen van Waregem. Timmy Simons haalde Vossen naar de kant vood Dion Cools en speculeerde nu helemaal op een scoreloos gelijkspel.

Priske daarentegen wist dat Antwerp koste wat kost moest winnen en dropte met een kwartier te gaan ook Samatta in de ploeg. Antwerp kreeg zo nog meer stootkracht voorin en dat leidde bijna de winning goal in. Samatta had de 1-0 immers aan de voet, maar de invaller controleerde een perfecte pass van Frey slecht in de zestien. Kans verkeken. Even later zette Samatta zijn blunder recht. Myioshi gaf een scherpe voorzet en als een duivel uit een doosje dook Samagoal op voor een kansloze Bossut. Eindelijk stond de verdiende voorsprong voor Antwerp op het bord. Voor Samatta is het pas zijn vijfde competitiedoelpunt dit seizoen, maar dit was wel een belangrijke goal.

Dankzij de 1-0-zege wipt Antwerp voorlopig naar de derde plaats in het klassement en legt het de druk voor een plaats in Play-off 1 opnieuw bij Anderlecht en Gent, die elkaar zondag in de ogen kijken.