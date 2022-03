Ruim 30 graden warmer dan normaal op Antarctica

In het oosten van Antarctica zijn deze week temperaturen gemeten die meer dan 30°C hoger liggen dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat hebben enkele Franse experten aangegeven op Twitter.

Vrijdag werd in de onderzoeksbasis Concordia, die zich op een hoogte van meer dan 3.000 meter bevindt, een temperatuur van -11,5°C gemeten. ‘Dat is een absoluut record, die de -13,7°C van 17 december 2016 verslaat’, zegt weervoorspeller Etienne Kapikian van Météo-France.

In de omgeving van de zuidpoolbasis Dumont-d’Urville is voor de maand maart een recordtemperatuur van +4,9°C gemeten, terwijl de temperaturen er rond deze tijd van het jaar - de zomer loopt stilaan op zijn einde - weer aan het zakken zouden moeten zijn. De minimale temperatuur van 0,2°C was voor 18 maart een dagrecord.

‘Dagen zonder vriestemperaturen doen zich (op Dumont-d’Urville) occasioneel voor, maar nog nooit na 22 februari’, zegt Gaëtan Heymes, eveneens verbonden aan Météo-France. Hij spreekt over ‘historisch milde’ temperaturen, die 30 tot 35°C boven de seizoensgemiddelden liggen.

Volgens onderzoeker Jonathan Wille, die verbonden is aan het in Grenoble gevestigde instituut voor geowetenschappen, ‘verandert deze Antarctische hittegolf wat we voor mogelijk hielden voor het weer op Antarctica’.

Om zeker te zijn dat de uitzonderlijke temperaturen veroorzaakt zjin door de klimaatverandering, is het nu nog te vroeg. Wat wel zeker is, is dat het steeds vaker voorkomen van hittegolven, die bovendien intensiever zijn dan vroeger, een van de meest duidelijke tekenen van het veranderende klimaat is.