Red Wolves plaatsen zich voor WK handbal

De Belgische handbalploeg heeft zich, voor het eerst, geplaatst voor het WK handbal. De heenwedstrijd tegen Slovakije vorige week werd nog (nipt) verloren, maar zaterdag zetten de Red Wolves dat in Hasselt recht.

Na de heenwedstrijd in Slovakije (28-26) wisten de Belgen dat ze zaterdag in Hasselt flink aan de bak moesten om de twee punten achterstand goed te maken. De spelers van coach Yérime Sylla toonden zich strijdvaardig en hadden aan de rust al een voorsprong van 3 punten opgebouwd (14-11). Onder meer dankzij doelpunten van Tom Robyns (6), Kobe Serras, Yves Van Cosen en Yannick Glorieux (elk 5 doelpunten) en een sterk keepende Jef Lettens, diepten de Red Wolves de kloof na de pauze verder uit. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op 31-26.

Aanvankelijk was voorzien dat de winnaar van deze barragewedstrijden het nog moesten opnemen tegen Rusland, maar omdat dat land geschorst is door de Europese Handbalfederatie, valt is die wedstrijd weg. De Red Wolves mogen dus naar het WK – en dat is voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische handbal.

Dat WK wordt in januari volgend jaar gespeeld in Polen en Zweden. Naast die twee organiserende landen, zal onder meer ook titelverdediger Denemarken daar van de partij zijn. Spanje, Frankrijk en Noorwegen wisten ook al een ticket te bemachtigen.