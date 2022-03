Anne Zagré grijpt naast finaleplaats op 60 meter horden

Anne Zagré heeft zich zaterdag op het WK indoor in het Servische Belgrado niet kunnen plaatsen voor de finale van de 60 meter horden.

Zagré liep in de eerste van drie halve finales naar de vijfde plaats (8.08). De Bahamaanse Devynne Charlton tekende voor de snelste chrono (7.81) in deze halve finale. De twee snelste loopsters van elk van de drie halve finales bereikten de medaillestrijd, net als de twee snelste verliezende tijden. Met een vijfde plaats in haar halve finale moet Zagré sowieso een kruis maken over de finale.

De 32-jarige Zagré finishte eerder zaterdag in de vijfde van zes reeksen als tweede in 8.04, een seizoensbeste, ook toen achter de Bahamaanse Devynne Charlton (8.02). Zagrés persoonlijke record bedraagt 7.98.