Mechelen blijft steken op gelijkspel tegen Eupen

Mechelen is in de Oostkantons niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Eupen kwam op voorsprong via Lambert, maar Schoofs bracht de bordjes al snel weer in evenwicht. Vlak voor rust pakte Amat op een heel domme manier 2 gele kaarten en Mechelen kreeg een penalty. Mrabti schoot die tegen de paal. De tweede helft kon Mechelen geen grote kansen meer creëren en was het bijna nog Eupen dat met de overwinning ging lopen, maar zowel Peeters als Magnée schoten tegen de paal. 1-1 dus, het derde gelijkspel op een rij voor Mechelen.