Van Aert ontgoocheld: ‘Beste pijlen verschoten bij aanvallen Pogacar’

Geen tweede zege voor Wout van Aert in Milaan-Sanremo. De Belgische kampioen toonde op de Poggio dat hij over sterke benen beschikte door de aanvallen van Tadej Pogacar te weerstaan, maar daarna zat er niet genoeg meer in de tank om nog mee te doen om de zege.

‘Onderweg verliep alles eigenlijk zoals gepland’, zei Van Aert in een eerste reactie. ‘Het was een snelle koers met rugwind. We zaten goed in positie en op de Cipressa hadden we alles onder controle’, was zijn analyse. ‘Toen UAE kwam helpen in de achtervolging, wist ik al dat ze de koers hard wilden maken. Dat lukte, en ik denk dat dat ook in mijn voordeel was. De aanvallen van Tadej Pogacar kwamen vroeg en waren zwaar, ik heb daar mijn beste pijlen verschoten. In zo’n geval zit je misschien beter iets verder, zoals degene die uiteindelijk wint. Maar je weet nooit, het kon altijd de goede aanval zijn. Ik heb geen spijt, maar ik ben wel teleurgesteld.’

De aanval van Matej Mohoric kwam niet onverwacht voor Van Aert. ‘Als hij de klim overleefde, wist ik zeker dat hij iets zou proberen in de afdaling. Ik ken hem een beetje via Primoz Roglic en hij werkt schijnbaar al jaren voor deze wedstrijd. Ik wilde inschuiven toen hij passeerde, maar ik zat een beetje gevangen met Mathieu van der Poel en Pogi. Toen ik niet op zijn wiel zat, wist ik dat het heel gevaarlijk zou zijn. En dat bleek. Ik heb gekoerst om te winnen, zoals altijd. Mathieu van der Poel ook, maar de rest dacht snel aan het podium. Dat is hun goed recht, maar ik ga liever strijdend ten onder. Veel samenwerking was er niet. Sommigen komen hier misschien om te trainen, maar ik kwam om te winnen.’

Mohoric: ‘Hele winter hier naartoe gewerkt’

Matej Mohoric kon niet gelukkiger zijn met zijn overwinning in Milaan-Sanremo. ‘Hier heb ik de hele winter naartoe gewerkt’, aldus de Sloveen. ‘En dan lukt het: fantastisch. Het team (Bahrain Victorious, red.) kwam met het idee om naar deze wedstrijd toe te werken en dus ben ik er ook specifiek naartoe beginnen trainen.’

Met specifiek trainen doelt Mohoric op zijn daaltechnieken. Als een wildeman ging hij de Poggio naar beneden. Trouwens niet zonder gevaar voor lijf en leden. ‘Mijn fiets was specifiek afgesteld op de afdaling van de Poggio’, gaf Mohoric een deel van zijn geheim prijs. ‘Daardoor had ik veel meer controle bij het dalen en kon ik makkelijker corrigeren als ik iets te veel risico nam.’

Van der Poel: ‘Gemiste kans’

Mathieu van der Poel kwam pas op het laatste moment nog aan de start in Milaan. ‘Maar toch ben ik nog altijd teleurgesteld’, stelt de Nederlander die derde werd. ‘Van de grote favorieten win ik nog de sprint om de derde plek. Sprinten om de zege zat er helaas niet in. Milaan-Sanremo is zo al een paar keer geëindigd, het is een moeilijke koers om te winnen.

Van der Poel laakte na afloop het gebrek aan samenwerking bij de achtervolgers. ‘We weten dat Matej Mohoric kan dalen, ik dacht wel dat we hem nog zouden pakken. Maar niet veel renners hielpen mee. Wout van Aert en Mads Pedersen probeerden echt, misschien hadden we nog één of twee teamgenoten nodig. Maar ook dat is koers. Ik word ook oud, dus dit is weer een gemiste kans.’