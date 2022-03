Leclerc verovert pole in eerste F1-race van het seizoen

Charles Leclerc heeft in zijn Ferrari de snelste tijd neergezet in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Bahrein. Hij start morgen vanop de polepositie in de eerste Formule 1-race van het seizoen.

Met de volledig nieuwe generatie F1-bolides waarmee vanaf dit jaar wordt gereden was het tijdens de testdagen en oefensessies lange tijd verstoppertje spelen maar tijdens de allereerste kwalificatie gingen de maskers af. We kregen een eerste keer een idee hoe de nieuwe krachtsverhoudingen liggen.

Max Verstappen was één van de rijders die halverwege de sessie voor een snelle tijd ging, de regerende wereldkampioen reed een tijd van 1:31.909 maar meteen was er Ferrari dat met Charles Leclerc en Carlos Sainz nog een heel stuk sneller ging.

Opvallend was trouwens hoe competitief al de wagens met de Ferrari-motor waren. Het ziet er naar uit dat de geruchten waarheid zijn en dat Ferrari naast een snelle wagen ook een enorm krachtige motor heeft gebouwd.

Problemen voor Mercedes?

Minder goed verliep het bij Mercedes dat met een negende en tiende tijd slechts een povere prestatie neerzette. Eveneens een serieuze negatieve verrassing was Aston Martin dat met beide wagens sneuvelde. Invaller Nico Hulkenberg presteerde met een zeventiende tijd wel beter dan Lance Stroll.

Tijdens het tweede kwalificatiegedeelte zagen we Max Verstappen naar de snelste tijd gaan, gevolgd door de twee Ferrari‘s. Carlos Sainz strandde op slechts dertig duizendsten van Verstappen terwijl Charles Leclerc minder dan twee tienden moest toegeven. Dat beloofde voor de strijd om de pole in Q3.

• Verstappen, Hamilton en een derde paard

Mercedes zagen we langzaam aan meer naar voor komen in de rangschikking. Lewis Hamilton reed de vijfde tijd op minder dan drie tienden van Verstappen, George Russell was goed voor de zesde tijd. Kevin Magnussen zorgde dan weer voor de positieve verrassing door in de Haas F1-bolide de zevende tijd te rijden.

In Q3, wanneer de strijd om de polepositie echt kon losbarsten, waren het opvallende genoeg beide Mercedes-rijders die als eerste een snelle rondetijd lieten noteren.

Hamilton was sneller dan teamgenoot George Russell maar beide Ferrari‘s gingen allebei onder die tijden. Carlos Sainz liet met 1:30. een voorlopige besttijd noteren met teamgenoot Charles Leclerc die slechts 0,044 seconde trager was. Max Verstappen strandde op 0,056 seconde.

Iedereen vooraan zeer dicht aan elkaar gewaagd en we kregen dan ook nog een super spannende tweede run waarin er om de polepositie zou gestreden worden. Mercedes leek niet mee te doen voor de pole want Hamilton en Russell moesten meer dan anderhalve seconde toegeven.

Hamilton strandde tijdens zijn ultieme run op de vijfde plaats terwijl Charles Leclerc zijn tijd verbeterde en de voorlopige besttijd liet noteren. Max Verstappen kreeg nog de kans om terug te slaan maar was trager dan Leclerc.

Charles Leclerc en Ferrari dus op pole met Max Verstappen naast hem op de eerste startrij. Carlos Sainz en Sergio Perez volgen op de tweede startrij. Ferrari bevestigt daarmee de grote stap vooruit die het heeft gezegd, de problemen bij Mercedes lijken eveneens bevestigd. Hamilton start als vijfde met naast hem voormalig teamgenoot Valtteri Bottas in de Alfa Romeo.

Lees ook 17/03/2022 Omwenteling voor meer spanning

Uitslag kwalificaties GP Bahrein:

1. Charles Leclerc Ferrari 1:31.471s 1:30.932s 1:30.558s

2. Max Verstappen Red Bull 1:31.785s 1:30.757s 1:30.681s

3. Carlos Sainz Ferrari 1:31.567s 1:30.787s 1:30.687s

4. Sergio Pérez Red Bull 1:32.311s 1:31.008s 1:30.921s

5. Lewis Hamilton Mercedes 1:32.285s 1:31.048s 1:31.238s

6. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.919s 1:31.717s 1:31.560s

7. Kevin Magnussen Haas 1:31.955s 1:31.461s 1:31.808s

8. Fernando Alonso Alpine 1:32.346s 1:31.621s 1:32.195s

9. George Russell Mercedes 1:32.269s 1:31.252s 1:32.216s

10. Pierre Gasly AlphaTauri 1:32.096s 1:31.635s 1:32.338s

11. Esteban Ocon Alpine 1:32.041s 1:31.782s

12. Mick Schumacher Haas 1:32.380s 1:31.998s

13. Lando Norris McLaren 1:32.239s 1:32.008s

14. Alexander Albon Williams 1:32.726s 1:32.664s

15. Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:32.493s 1:33.543s

16. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:32.750s

17. Nico Hulkenberg Aston Martin 1:32.777s

18. Daniel Ricciardo McLaren 1:32.945s

19. Lance Stroll Aston Martin 1:33.032s

20. Nicholas Latifi Williams 1:33.634s