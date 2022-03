Blessure dwingt Kimeli te passen voor finale WK indoor

Isaac Kimeli zal zondag niet aantreden in de finale van de 3.000 meter op het WK indooratletiek in Belgrado. Hij liep in de reeksen een scheurtje in de hamstring op.

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK indoor plaatsten twee Belgen zich voor één en dezelfde finale: Michael Somers en Isaac Kimeli waren de gelukkigen op de 3.000 meter. Uiteindelijk zal het echter alleen Somers zijn die aantreedt zondagavond. Kimeli liep een scheurtje van drie centimeter in de hamstring op. Alsnog van start gaan, houdt te veel risico’s in. Dan kan meteen ook zijn hele zomerseizoen naar de knoppen zijn.

Ook op trainingsstage in Kenia in januari liep Kimeli al een scheurtje in zijn hamstring op. Vorig jaar won hij nog zilver op 3.000 meter bij het EK indoor in Torun.