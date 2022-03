Rusland heeft vrijdag een groot wapendepot in Oekraïne aangevallen met hypersonische raketten. Dat heeft het zelf bekendgemaakt. Maar wat zijn die hypersonische raketten? En waarom is Rusland daar zo open over?

Het doelwit van de Russische aanval, die vrijdagavond in het westen van Oekraïne in de buurt van de stad Ivano-Frankivsk uitgevoerd werd, was een depot waar ondergronds wapens, raketten en munitie voor ...