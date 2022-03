Prins William annuleert werkbezoek na protest bewoners

De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben een bezoek aan een cacaoplantage in Belize geschrapt, na protest van de inwoners

Het Britse prinselijk paar vertrekt dit weekend op werkbezoek naar de Caraïben. Het bezoek aan de plantage bij Indian Creek, dat gepland stond voor zondag, was het eerste van de rondreis. Maar het bezoek is nu geannuleerd.

Volgens de Daily Mail hebben de inwoners vrijdag gemanifesteerd tegen de komst van het prinselijke paar. In het dorp is er een conflict over een stuk grond met Flora and Fauna International, een ngo waarvan prins William peter is. Als achtergrond spelen landrechten die nog ten tijde van de koloniale periode werden toegekend.

‘We willen niet dat het koppel op onze gronden komt, dat is de boodschap die we hen willen geven’, aldus de woordvoerder van het dorp.

Het prinselijk paar landt vannamiddag in Belize, waar het een ontmoeting heeft met de gouverneur-generaal en met de eerste minister. Nadien gaat het nog naar Jamaica en naar de Bahama’s.