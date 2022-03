De oorlog in Oekraïne is intussen de vierde week ingegaan. Nog altijd circuleren er talloze video’s over het conflict op sociale media. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden, geverifieerd door de redactie, op een rij.

1. Iedere koets is één kind dat gedood werd: ‘De kostprijs van de oorlog’

Een honderdtal buggy’s op een plein in Lviv, vlakbij de grens met Polen, zorgt voor een bijzonder sterk beeld. Iedere koets staat namelijk symbool voor een kind dat gedood werd in de oorlog in Oekraïne. Gisteren stonden er 109 koetsen, vandaag liep het aantal gedode kinderen op tot 112.

2. Zelenski roept Poetin op om ‘eerlijke, serieuze’ gesprekken te voeren

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland opgeroepen ‘serieuze en eerlijke onderhandelingen’ te voeren over een vredesverdrag: ‘Dat is de enige manier voor Rusland om de schade door zijn eigen fouten te beperken.’ De Oekraïense president richtte zich in zijn boodschap ook tot alle Russen. Hij counterde de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou daags voordien met cijfers over de Russische invasie van zijn land. ‘Beeld je dan eens 14.000 lijken in dit stadion in, met daarbovenop ook nog eens tienduizenden gewonden en verminkten.’

3. Grootschalige arrestaties tijdens antioorlogsprotesten over heel Rusland

Sinds de start van de oorlog hebben betogers overal ter wereld hun stem laten horen tegen de oorlog. Maar nergens is protesteren zo betekenisvol, maar ook zo riskant, als in Rusland. Volgens de laatste cijfers van OVD-Info (9 maart) werden er inmiddels meer dan 13.000 mensen gearresteerd.

4. Drone brengt omvang van verwoesting in Marioepol in beeld

Een drone vloog over een winkelcentrum en enkele woonblokken in Marioepol. De beelden van de zwartgeblakerde gebouwen die zich staande houden in het grauwe landschap tonen hoe hard de stad geteisterd wordt door de oorlog. Rusland heeft het al vanaf de start van de oorlog gemunt op de havenstad die strategisch gelegen is.

5. Rus verbrandt Russisch paspoort uit protest tegen de oorlog

Een Russisch-Oekraïense man is aanwezig op een antioorlogsdemonstratie in Toronto. Hij houdt zijn brandend Russisch paspoort in de lucht onder luid applaus van de andere aanwezigen. ‘Ik maak geen deel uit van deze fascistische oorlog.’