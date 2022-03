Het was toch even schrikken: Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zat verstopt in een konijnenpak in de populaire tv-show The masked singer. Dit terwijl er een oorlog woedt in Oekraïne en zijn ministers onderhandelen over een kernuitstap - zo leek het toch.

Voor de speurders in The Masked Singer was Konijn de grote onbekende. De consternatie was groot toen het toch niet Adil El Arbi of Hakim Chatar bleek te zijn. ‘Een topprestatie maar compleet onverwacht ...