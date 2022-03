Engie: dit gaan we grondig moeten bespreken

De uitbater van onze kerncentrales, het Franse bedrijf Engie, noemt het niet evident om de reactoren Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden. ‘We waren in volle voorbereiding om de kernuitstap te realiseren in 2025.’

De regering besliste vrijdag om de jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden. Daarover moet nu onderhandeld worden met Engie want dat bedrijf was zich volop aan het voorbereiden op de volledige sluiting in 2025.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zal die onderhandelingen in tandem met de premier voeren, met als einddatum begin juni. Voor de liberalen is dat een geruststelling dat de taak ­ernstig wordt genomen, voor de groenen een garantie dat Van der Straeten niet de zwartepiet krijgt toegespeeld voor het resultaat.

Want Engie heeft al laten verstaan dat het niet eenvoudig wordt om de centrales langer open te houden. Eerder had Engie zelfs al gecommuniceerd dat het onhaalbaar zou zijn.

Maar als de regering ons nu vraagt om die sluiting uit te stellen, zullen we dat onderzoeken, laat Engie weten. Aan de VRT waarschuwde de woordvoerster meteen ook voor een tijdelijk productieverlies van beide centrales omdat er belangrijke onderhoudswerken zullen nodig zijn. Er zijn ook belangrijke investeringen voor nodig.

In een interview met Radio 1 stelde minister Van der Straeten dat ze geen garantie kan geven over de onderhandelingen met Engie. Dat Doel 4 en Tihange 3 tijdelijk zullen stilliggen, noemt ze trouwens niet erg. ‘Daar zijn we op voorbereid.’