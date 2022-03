Zonnig en droog, bijna de hele week

De weergoden blijven ons vandaag nog gunstig gezind. Morgen kan het weer eventjes wat tegenvallen. Maar de rest van de week verwachten we zonnig en droog weer.

Vandaag wordt het overal zonnig. In de loop van de dag ontstaan er mogelijk enkele onschuldige stapelwolken, vooral dan in het oosten. De maxima schommelen van 8 of 9 graden op de Ardense toppen tot 12 of 13 graden over het westen. Er staat een schrale matige oosten- tot noordoostenwind.

Vannacht blijft het droog maar tegen de ochtend is er kans op enkele winterse buien in het oosten.

Zondag dan verwacht het KMI wisselend bewolkt weer met opklaringen en wolkenvelden waaruit soms een bui kan vallen. ‘s Ochtends kan de neerslag vooral ten zuiden van Samber en Maas een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Maandag is het in de meeste streken droog met zonnige perioden. Over het oosten hangt er wat meer bewolking met kans op een bui.

Dinsdag wordt het zonnig bij maxima van 12 tot 18 graden en ook woensdag wordt het zonnig bij maxima van 13 tot 17 graden en weinig wind. Donderdag idem, net als vrijdag.