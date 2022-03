Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ontmaskerd in ‘The masked singer’

Hij voerde menig lijstje verdachten aan, kreeg complimenten voor zijn stem en mocht genieten van de speciale aandacht van jurylid Ruth Beeckmans: Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, a.k.a. Konijn, is ver geraakt in de populaire tv-show The masked singer, al moest hij als eerste de finale verlaten.

Voor de speurders was Konijn de grote onbekende. De consternatie was groot toen het toch niet Adil El Arbi of Hakim Chatar bleek te zijn. ‘Een topprestatie maar compleet onverwacht. Als ik één aflevering beter had gedaan dan Bart Tommelein vorig seizoen, die er meteen uitlag, was ik al tevreden geweest’, aldus Conner Rousseau.

Hoe kreeg de politicus dit gecombineerd met zijn agenda? ‘De opnames waren in de zomer toen er minder afspraken waren, en bovendien op zondag. Qua agenda zou dergelijk programma in de winter nooit voor mij lukken. Ik had ook gezegd dat ik nooit een belangrijke politieke vergadering zou skippen voor The Masked Singer. Resultaat was dat ik soms zanglessen had op een vrijdagavond tot middernacht. Misschien ga ik er opmerkingen over krijgen in de politiek, maar als je zo redeneert moet je aan niets meer mee doen. Ik ben een jonge gast en er is meer in het leven dan enkel politiek.’

Zijn deelname levert nog een mooi extraatje op. ‘De tips die ik kreeg van de zangcoach komen me van pas tijdens politieke debatten. Zo let ik meer op mijn ademhaling.’

Foto: VTM

Verder geen verrassingen tijdens de ontknopingen. Loredana De Amicis, de verloofde van Pat Krimson en zangeres bij 2Fabiola, werd tweede. Zij bleek in het pak van Ridder te zitten. De winnares, Miss Poes, liet zich ten slotte ontmaskeren als Camille Dhont, die Camille speelde in de muzikale serie #LikeMe en onder eigen naam de single Vuurwerk uitbracht.