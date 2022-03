Het heeft Biden niet veel tijd gekost om van koers te veranderen in hoe hij zich profileert ten opzichte van Poetin. Van ‘we blijven open voor diplomatie’ tot ‘Poetin is een moordzuchtige dictator’ in een tijdspanne van vier weken: de Amerikaanse president heeft er op meerdere vlakken baat bij om de Rus hard aan te pakken. Bekijk de analyse van Amerika-kenner Steven De Foer in de video hierboven.