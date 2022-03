Ze mag dan liefst anoniem door het leven gaan, na vrijdag is een verbluffende Noor Vidts de status van outsider definitief ontgroeid. Wereldkampioene vijfkamp word je nu eenmaal niet elke dag.

Een dag om in te kaderen en aan de muur te hangen, dat is 18 maart 2022 geworden voor Noor Vidts (25). De atlete uit Vilvoorde veroverde in Belgrado de wereldtitel in de vijfkamp, nadat ze in alle proeven ...