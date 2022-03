Op de hoes van ‘Motomami’ draagt Rosalia een motorhelm, en verder niets. Het zijn zulke contrasten die van het derde album van de Spaanse zangeres zo’n heerlijk avontuur maken.

Met El mal querer schreef Rosalía in 2018 haar naam al bij in het pantheon der popvernieuwers. Door er hiphopdrums, autotune en zelfs een flard ‘Cry me a river’ van Justin Timberlake aan toe te voegen ...