Vijf keren dat Russen een vuist maken tegen de oorlog

Het Kremlin doet flink zijn best het narratief te controleren over de ‘speciale militaire operatie’ die het uitvoert in Oekraïne. Sinds de start van de invasie doorprikken sommigen de propaganda en spreken ze zich uit. Dat leverde al heel wat beelden van verzetsdaden op van strijdvaardige Russen.

1. Politie in Moskou arresteert Russische kinderen die bloemen bij ambassade neerleggen

Vrouwen en kinderen worden vastgehouden in een politiekantoor in Moskou nadat ze bloemen wilden neerleggen bij de Oekraïense ambassade. Een dag later wordt de bekende Russin Jelena Osipova gearresteerd op een antioorlogsbetoging. De 77-jarige vrouw is een Russisch icoon dat het Beleg van Leningrad tijden de Tweede Wereldoorlog overleefde.

2. Rus verbrandt zijn paspoort

Een Russisch-Oekraïense man is aanwezig op een antioorlogsdemonstratie in Toronto. Hij houdt zijn brandend Russisch paspoort in de lucht onder luid applaus van de andere aanwezigen. ‘Ik maak geen deel uit van deze fascistische oorlog.’

3. Russische tv-zender neemt symbolisch afscheid in laatste uitzending

Op de Russische onafhankelijke tv-zender Dosjt werd expliciet gesproken over de oorlog en daarvoor heeft het een dure prijs moeten betalen. Begin maart werd de zender uit de ether gehaald.

4. Grootschalige arrestaties tijdens antioorlogsprotesten over heel Rusland

Sinds de start van de oorlog hebben betogers overal ter wereld hun stem laten horen tegen de oorlog. Maar nergens is protesteren zo betekenisvol, maar ook zo riskant, als in Rusland. Volgens de laatste cijfers van OVD-Info (9 maart) werden er inmiddels meer dan 13.000 mensen gearresteerd.

5. Russische journaliste protesteert op staatszender Channel One tegen de oorlog

Marina Ovsjannikova, een Russische redacteur van Channel One, liet haar eigen werkgever zweten toen ze tijdens een live-uitzending de studio instormde om te demonstreren tegen de Russische oorlogszucht. Ze droeg een bord bij zich waarop stond: ‘Geen oorlog. Stop de Oorlog. Geloof geen propaganda. Hier liegen ze tegen je.’

Nog voor haar activistische daad nam ze een video op waarin ze de propagandamachine van de Russische staatstelevisie veroordeelt: ‘Ik schaam me dat ik de afgelopen jaren bij de staatszender heb gewerkt en propaganda voor het Kremlin heb gemaakt.’