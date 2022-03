De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische troepen in Oekraïne vrijdag opnieuw geprezen in een speech. Die werd abrupt onderbroken door archiefbeelden van Russische zangers. ‘Een technische storing’, meent het Kremlin.

Tijdens een evenement in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou sprak hij tienduizenden Russen toe en noemde de zogenaamde speciale militaire operatie ‘heroïsch’.

Maar tijdens de toespraak, die staatsomroep Rossiya-24 live uitzond, leek de president plots te verdwijnen. Minutenlang werden eerder opgenomen beelden getoond. Daarop waren zangers te zien die patriottische nummers zongen. Pas een kwartier later hervatte de uitzending met de toespraak van de Russische president met vertraging. Volgens het Kremlin ging het om een technische storing.

Verjaardag annexatie

De bijeenkomst werd gehouden om de achtste verjaardag van de annexatie van het Krimeiland op 18 maart 2014 te vieren. Poetin sprak de toeschouwers toe op een podium waarop de leuze ‘Voor een wereld zonder nazisme’ was geschreven.

Hij herhaalde zijn standpunt dat de Russische militaire operatie nodig is om volkerenmoord op etnische Russen te voorkomen. Poetin hamerde erop dat pro-Russische Oekraïners in de Donbassregio en andere delen van het zuidoosten van Oekraïne wreed worden vervolgd sinds de machtswisseling in 2014. Toen werd een pro-Russische president in Kiev afgezet tijdens massale betogingen. Volgens Poetin was het een staatsgreep, aangestuurd door de VS.