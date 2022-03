Bruut, bikkelhard en waargebeurd: Animals van Nabil Ben Yadir

Haar boek ‘Een klein leven’ ging bijna 2 miljoen keer over de toonbank en was even zelfs trending op TikTok. Voor haar nieuwe roman lag de lat dan ook torenhoog. Na zes jaar stilte is de Amerikaans-Hawaïaanse schrijfster Hanya Yanagihara er met een nieuw boek: ‘Naar het paradijs’. Letterenredactrice Jozefien Van Beek mocht haar spreken en komt je er alles over vertellen.