In de Joodse wijk in Antwerpen werd donderdag Poerim gevierd. De traditionele feestdag, ook wel het joodse carnaval genoemd, herdenkt het lot van het joodse volk in de vijfde eeuw voor Christus, toen het in ballingschap in het Perzische rijk woonde en dreigde te worden uitgeroeid. En daar horen ook gekke kostuums bij.