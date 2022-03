Twee jongetjes na vier weken levend teruggevonden in Amazonewoud

De twee broertjes werden levend teruggevonden in het Braziliaanse regenwoud, nadat ze er bijna vier weken geleden de weg waren kwijtgeraakt.

Glauco (6) en Gleison (8) Ferreira werden dinsdag levend teruggevonden in het regenwoud, nadat ze er 25 dagen alleen hadden overleefd. De twee broers raakten op 18 februari de weg kwijt in de jungle nabij Manicoré, toen ze kleine vogeltjes probeerden te vangen. Een lokale houtkapper vond de jongetjes, toen hij hen om hulp hoorde schreeuwen. Extreem ondervoed en uitgedroogd werden ze naar het ziekenhuis gebracht.

Nadat de kinderen midden februari waren verdwenen, werden grootschalige speuracties opgezet. Maar van de jongens was geen spoor terug te vinden. Het regenseizoen bemoeilijkte de zoektocht, omdat het tijdens deze periode niet evident is om je een weg te banen door de dichtbegroeide en natte vegetatie. Na een week staakten lokale autoriteiten hun inspanningen, terwijl vrijwilligers voortgingen met de jungle uit te kammen. ‘De zoektocht verliep moeizaam’, zegt Claudionor Ribeiro Ferreira, vader van de jongens geëmotioneerd aan de lokale televisie. ‘We waren met 260 personen, onder wie politie en brandweer, maar we vonden hen gewoon niet.’

Een hoop verhalen

Een lokale houtkapper, Manoel Vilkem, vond de jongens uiteindelijk terug op zes kilometer van hun woonplaats in het woud. De jongens hoorden Vilkem in de verte tegen de bomen kloppen, waarna ze om hulp begonnen roepen. Hij trof de twee kinderen verzwakt op de junglevloer aan, met verschillende insectenbeten en een uitgedroogde huid. Ze zouden gedurende de hele periode niets anders dan regenwater binnengekregen hebben.

De broers werden zo snel mogelijk naar het lokale ziekenhuis gevoerd, waarna ze per helikopter voor gespecialiseerde hulp naar een groter ziekenhuis in Manaus werden overgeplaatst. De jongens zouden het goed stellen volgens de dokters. ‘Ze vertellen een hoop verhalen’, aldus dokter Suzy Serfaty aan Amazonia Real. ‘Ze snappen niet waarom ze nu geen taart en vis mogen eten, zoals ze zo graag willen. Maar hun lichamen kunnen nu geen hoog aantal calorieën verdragen, dus we moeten het rustig aan doen.’

De politiechef van Manicoré laat weten dat ze de zaak verder zullen onderzoeken, omdat er nog veel vragen zijn rond hun verdwijning. ‘We focussen nu op het herstel van de fysieke en mentale gezondheid. Daarna gaan we aan het werk om het mysterie rond hun verdwijning te ontrafelen’, aldus de korpschef.