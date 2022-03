Beleid loont: we zien de vuile lucht in Brussel opklaren

Hoe gezond is de lucht in Brussel. Daarover ging het buurtonderzoek dat De Standaard organiseerde met een reeks partners zoals de Universiteit Antwerpen, de krant Le Soir en Leefmilieu Brussel. De resultaten zijn er nu en ze verrassen toch wel. Want we hebben zowaar goed nieuws te melden.





Wat zijn de beste plekjes om te ademen in de hoofdstad? De tuin van de koning in Laken natuurlijk, maar ook het Warandepark in hartje Brussel scoort verrassend goed. Een podcast met goed nieuws is dit - al moeten we u meteen ook waarschuwen: we zijn op goeie weg, maar we zijn er nog lang niet.

