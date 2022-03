Deze wapens leveren VS aan Oekraïne: ‘kamikazedrones’ en ‘schrik van Russen’

Amerikaans president Joe Biden heeft voor 800 miljoen euro aan militair materiaal beloofd aan Oekraïne. Maar welke wapens zullen de VS juist leveren?

Een Amerikaanse soldaat lanceert een Switchblade-drone. Foto: AFP

• 100 drones: De ‘onbemande tactische luchtsystemen’ die de VS sturen zouden volgens de New York Times Switchblade-drones zijn. Die drones kunnen gebruikt worden voor verkenningsmissies, maar staan vooral bekend als ‘kamikazedrones’. Ze kunnen namelijk gebruikt worden als vliegende bommen, waarbij de drones ontploffen zodra ze een doelwit, zoals een tank of een troepenmacht, raken. De drones kunnen met de hand gelanceerd worden en passen in een rugzak.

• 800 Stinger-luchtdoelraketten: Deze Amerikaanse warmtezoekende raketten kunnen door één persoon vanop de schouder gelanceerd worden. Ze werden door de Afghanen met succes gebruikt om vliegtuigen neer te halen in de oorlog tegen de Sovjet-Unie .

• 6.000 AT-4-antitankwapens: Deze in Zweden geproduceerde raketlanceerders kunnen door één persoon vanop de grond gehanteerd worden. De raketten worden gelanceerd vanop de schouder, maar zijn niet warmtezoekend.

• 2.000 Javelin-antitankwapens: Deze raketlanceerder wordt door het Amerikaanse leger zelf gemaakt en is te vergelijken met de AT-4. De Javelin schiet echter hittezoekende raketten af, die doelen op grote afstand kunnen raken en zo het pantser van een tank doorboren.

De VS leverden eerder al Javelins aan het Oekraïense leger, dat er al verschillende Russische tanks en zelfs helikopters mee uitschakelde. Het leverde het wapen bij de Oekraïeners al de geuzennaam ‘Sint-Javelin’ op, en louter de aanwezigheid ervan zou al voor ‘paniek’ zorgen bij de Russische troepen.

• Verder sturen de Verenigde Staten onder andere 25.000 paar kogelvrije vesten en helmen, granaatwerpers, machinegeweren en meer dan 20 miljoen kogels.