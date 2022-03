UGent-rector wil ‘onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt’ voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag

UGent-rector Rik Van De Walle wil een ‘extern en onafhankelijk meldpunt’ oprichten na de getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag aan de universiteiten. Dat blijkt uit een mail die gericht is aan studenten en personeel van de UGent.

Na getuigenissen van ongepast gedrag aan de VUB, eind januari, volgden al snel soort­gelijke verhalen aan onder ­andere de UGent en de KU Leuven. De getuigenissen die de afgelopen maanden in de media ver­schenen, maken duidelijk dat universiteiten worstelen met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Ook in de nieuwste Pano-reportage kwamen meer dan dertig getuigenissen van doctoraatsstudenten van de UGent en de KU Leuven aan het woord.

In een reactie stelt Rik Van De Walle ‘dat het nodig is vandaag ondubbelzinnig te zeggen: er is machtsmisbruik aan de UGent en er zijn UGent’ers die zich grensoverschrijdend gedragen. En er is meer. Dergelijke wantoestanden doen zich al vele jaren voor en moeten stoppen. Punt.’

De UGent-rector schrijft in een mail naar collega’s en studenten dat het probleem aangepakt moet worden door een extern en onafhankelijk meldpunt op te richten. Dat moet een aanvulling vormen op de interne meldpunten die momenteel reeds bestaan. Bovendien moet de toegang tot dit meldpunt laagdrempelig zijn.

In de getuigenissen die al eerder verschenen, onder meer in deze krant, bleek dat studenten die grensoverschrijdend gedrag willen melden, zich niet geholpen voelen. Zo getuigde ook een ex-studente in deze krant. Nadat De Standaard haar aan het woord had gelaten over een aanranding door haar promotor, heeft de rector een tuchtprocedure tegen de hoogleraar opgestart.

Meldet vzw, die opkomt tegen grensoverschrijdend gedrag en de afgelopen maanden verschillende protesten organiseerde aan de UGent, reageert tevreden op de mail van de rector: ‘Het probleem wordt eindelijk erkend’, zegt Lise Goossens van Meldet. ‘Na de verschillende getuigenissen in de media zagen we dat het meldpunt niet functioneerde zoals het moet en dat zo’n interne tuchtcommissie het moeilijk maakte om daders van grensoverschrijdend gedrag objectief te oordelen. Voor slachtoffers zal dit zeker een groot verschil maken’, klinkt het.