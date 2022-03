Zware brand in onderzoekscentrum UGent in Kortrijk

In het VEG-i-TEC-gebouw van de UGent in Kortrijk is vrijdagochtend brand uitgebroken. Door de ligging vlakbij de spoorweg is er mogelijk hinder voor het spoorverkeer.

Het vuur ontstond rond 10 uur in het onderzoekscentrum in de Graaf Karel de Goedelaan aan Kortrijk Weide. De brandweer en hulpdiensten zijn ter plaatse. Er zouden geen studenten aanwezig zijn. ‘De brand zou intussen al onder controle zijn. Het was een korte en hevige brand’, zegt Howest-woordvoerder Elke Christiaen. Ze kan enkel spreken voor de Howest-studenten die op de campus les hadden. ‘Die zijn allemaal tijdig en vlot ingelicht. Iedereen was snel op een veilige plek’, zegt Christiaen.

UGent woordvoerder Stefanie Lenoir: ‘Er zijn geen gewonden. Dat is al erg belangrijk. Momenteel onderzoeken mensen ter plaatse verder wat er precies gebeurd is. We weten wel dat de brand ontstaan zou zijn in een onderzoekscentrum over groenten en aardappelverwerkende industrie.’ Studenten aan de Gentse Universiteit hebben vandaag normaliter een verlofdag door Dies Natalis.

Het onderzoekscentrum opende pas in september vorig jaar officieel de deuren. In het onderzoekscentrum werd onderzoek gedaan naar groeten en aardappelverwerking. ‘VEG-i-TEC’, zoals het centrum heet, moet zorgen voor innovaties die de sector van de groente- en aardappelverwerkende industrie duurzamer en circulair maken.