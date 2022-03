Noor Vidts begint uitstekend aan WK indoor met persoonlijk record

Op het WK indoor staat meerkampster Noor Vidts na het eerste nummer, de 60 meter horden, aan de leiding, samen met haar Engelse collega Holly Mills.

Noor Vidts is op het WK indoor uitstekend aan de vijfkamp begonnen. Met 8”15 verbeterde ze haar persoonlijke record op de 60 meter horden. Ze ligt meteen ook 27 punten voor op het schema om haar persoonlijke record op de vijfkamp te breken. Vorige maand liep de Vilvoordse 8”24 op het Belgisch kampioenschap. Ze deelt nu de eerste plaats met de Britse Holly Mills, die even snel was als Vidts.

De nummer vier van de Spelen in Tokio staat niet langer in de schaduw van Nafi Thiam, die er niet bij is in Belgrado. ‘De verwachtingen zijn helemaal anders’, zegt Fernando Oliva, haar Argentijnse coach. ‘Het was belangrijk dat Noor die nieuwe rol aanvaardde. Maar ze blijft geconcentreerd op de essentie: de trainingen. Technisch is ze klaar om het werk van de trainingen om te zetten in wedstrijden.’

Volgens Oliva is ze in staat haar persoonlijke record op de vijfkamp te breken. ‘Maar het blijft een WK. En anders dan in Tokio is er hier publiek.’