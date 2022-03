De oorlog in Oekraïne is intussen de vierde week ingegaan. Nog altijd circuleren er talloze video’s over het conflict op sociale media. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden, geverifieerd door de redactie, op een rij.

1. Schwarzenegger richt zich tot Russische volk

De Amerikaanse acteur Arnold Schwarzenegger (74) heeft een lange video opgenomen waarin hij het Russische volk toespreekt. De voormalig gouverneur van Californië liet de video ondertitelen in het Russisch (wij hebben die vervangen door Nederlandstalige ondertitels, red.), kwestie van zo veel mogelijk Russen te kunnen bereiken. Kijk mee in bovenstaande video.

2. Nieuwe beelden van theatergebouw in Marioepol

Over de bombardementen op het theatergebouw in Marioepol is nog altijd zeer weinig geweten. Door de voortdurende Russische aanvallen kunnen reddingswerkers het gebouw moeilijk betreden. Het is onduidelijk of en hoeveel slachtoffers er gevallen zijn.

Via persagentschap Reuters bereikten ons wel al enkele nieuwe beelden van de schade aan het gebouw.

3. Deepfake in oorlogstijd: zo herkent u een valse video van Zelenski of Poetin

Op sociale media doen sinds deze week deepfakevideo’s van Zelenski en Poetin de ronde. In die video’s kondigen beide presidenten het einde van de oorlog aan. Maar die zijn duidelijk fake, aldus expert Chris Ume. Hij werd een jaar geleden even wereldberoemd met zijn deepfakes van Tom Cruise. In onderstaande video legt hij uit hoe je zo’n deepfakes kunt ontmaskeren.