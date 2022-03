Na negen vette jaren zijn we onze rechtstreekse deelnemer aan de Champions League kwijt

Het is gebeurd: door de uitschakeling van AA Gent in Europa raakt ons land voor het eerst sinds 2013 zijn rechtstreekse vertegenwoordiger in de Champions League kwijt. Ook zo goed als alle andere Europese tickets van België krijgen een degradatie.

Vier keer Club Brugge, drie keer Anderlecht, één keer AA Gent en één keer Racing Genk. Zij profiteerden de voorbije negen jaar van de hoge positie van ons land op de coëfficiëntenranglijst van de Uefa om als Belgisch kampioen rechtstreeks in de Champions League te mogen beginnen. De winst voor ons clubvoetbal: flink wat prestige, een argument om buitenlandse topspelers te overtuigen van een transfer en tientallen miljoenen euro’s.

De ploeg die straks in de Champions’ play-offs aan het langste eind trekt, mag nog een laatste keer zonder voorrondes te doorspartelen naar het hoogste clubpodium. Maar de kampioen van volgend seizoen zal dat voorrecht niet meer hebben.

Die club zal in de zomer van 2023 eerst twee andere buitenlandse clubs moeten kloppen in de voorrondes voordat hij in het walhalla van het clubvoetbal zit. Dat is zonder meer slecht nieuws. De laatste vijf keer dat onze titelhouder dat parcours moest overwinnen, liep het drie keer fout af. Het is een stap terug in de tijd, geleden van de dagen dat Anderlecht trauma’s opliep tegen Partizan Belgrado en BATE Borisov en de Rode Duivels slechts veertigste stonden op de Fifa-ranking.

Ook slecht nieuws voor andere Europese tickets

Ook zo goed als alle andere Europese tickets van België krijgen vanaf 2023 een degradatie. Zowel de nummers twee en drie als de bekerwinnaar moeten allemaal een Europese voorronde vroeger instappen. Dat is het gevolg van het wegvallen van België uit de top tien van de coëfficiëntenranglijst van de Uefa, die over een periode van vijf jaar wordt berekend om de Europese tickets toe te wijzen. Dankzij een uitzonderlijk seizoen 2016-2017 had ons land zich daar lang staande kunnen houden, maar na dit seizoen valt het jaar waarin zowel Genk als Anderlecht Europese kwartfinales haalden definitief weg uit de berekening. Daardoor is België gezakt naar de dertiende plek op de ranglijst van de Uefa.

Even leefde de hoop dat onze clubs die situatie in het huidige seizoen zouden kunnen rechttrekken, maar zowel Club Brugge, RC Genk als Antwerp slaagden er niet in te overwinteren. Anderlecht struikelde al in de voorrondes. Daardoor was AA Gent al heel vroeg de enige club die nog punten kon scoren voor ons land in Europa. Om het plaatsje van de Belgische kampioen aan tafel bij de Europese top te vrijwaren, hadden de Buffalo’s al een eerste Europese finale voor een Belgische club sinds 1993 moeten halen.

Bij de volgende Europese campagne zal moeten blijken of dit een accident de parcours was of de magere jaren nu echt begonnen zijn voor onze clubs.