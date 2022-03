Het verband tussen armoede en een minder gezonde leefomgeving is bekend. Maar de sociale kwetsbaarheid voor verkeerspollutie werd nooit zo haarfijn in kaart gebracht. ‘Het is een internationale primeur dat we dit zo sterk kunnen aantonen op wijkniveau in een grootstad’, zegt Dirk Jacobs, professor sociologie aan de Université Libre de Bruxelles. Hij neemt het sociale luik van CurieuzenAir voor zijn rekening. ‘We hadden niet verwacht dat de correlatie zo uitgesproken zou zijn.’

Uiteraard is het patroon niet absoluut. Zo heb je in de Brusselse bovenstad de chique buurten rond de Zavel of de Europese wijk, waar de luchtkwaliteit niet denderend is. Ook langs de statige Louisalaan werden hoge concentraties gemeten. Bovendien verschilt de luchtkwaliteit van straat tot straat, met soms grote verschillen binnen buurten, afhankelijk van de verkeersintensiteit, de morfologie van de straten en de aanwezigheid van groen.

Maar het algemene beeld is duidelijk. De patronen die je ziet in Brussel zijn overigens atypisch in vergelijking met andere Europese grootsteden. In Parijs, Londen of Amsterdam wonen de rijken in de herenhuizen en lofts in het peperdure centrum, terwijl de armen de woonblokken in de buitenwijken bevolken. We beschikken niet over gelijkaardig luchtkwaliteitsonderzoek in die steden om te kunnen vergelijken, maar mogelijk is het beeld daar toch anders.

‘Brussel heeft eerder het patroon van een typische Amerikaanse stad, waar de grootste rijkdom geconcentreerd zit in de groene, weelderige buitenwijken’, zegt Jacobs.

De sterke link tussen inkomen en luchtkwaliteit hangt samen met een rist andere indicatoren voor armoede: de Brusselse wijken met de slechtste luchtkwaliteit zijn ook deze waar we het grootste percentage werklozen vinden, waar de jongerenwerkloosheid het hoogst is en waar de meeste kinderen wonen in een gezin zonder inkomen uit werk.

Het zijn de buurten waar minder open en groene ruimte is, weinig vegetatie is aangeplant en minder huizen privétuinen hebben. De demografische druk is er met de jaren nog toegenomen. Kinderopvang en scholen kunnen de toestroom van jonge kinderen amper bijbenen.

‘In onze gemeente zijn er weinig plaatsen waar je met kinderen heen kunt, waar ze kunnen buitenspelen’, zegt Aziza. De inwoonster van Molenbeek – haar familienaam vertelt ze liever niet – brengt samen met haar man en kinderen een woensdagmiddag door in het Bonneviepark. Eigenlijk is het meer een speeltuin met sportveldjes dan een echt park, pal in het versteende centrum van Molenbeek. ‘Buiten deze plek is er eigenlijk niks.’

Zeker niet in de wijde omgeving van de vlakbij gelegen Gentsesteenweg, waar het gezin woont. De twee meetpunten in de straat tekenden slechte resultaten op. Aziza: ‘In onze straat rijden veel auto’s, op elke moment van de dag. Of het daardoor komt, weet ik niet zeker, maar mijn kinderen hebben voortdurend last van allergieën.’