‘Oekraïne 12-12’ brengt 17,7 miljoen euro op

De vier grote Vlaamse mediabedrijven – VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis – hebben donderdag de handen in elkaar geslagen om geld in te ­zamelen ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in ­Oekraïne. Er werd vijftien uur ­radio – simultaan uitgezonden op Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie – en ­anderhalf uur televisie op Eén, VTM en Play4 gemaakt. Halverwege de dag stond de teller al op 8,8 miljoen euro. Bij het afsluiten van de televisieshow was dat 17,7 miljoen euro geworden. Dat is echter een voor­lopig eind­bedrag. Nog tot minstens eind dit jaar kan gestort worden op het ­rekeningnummer 12-12.