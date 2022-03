Philippe Clement uitgeschakeld met Monaco in Europa League, FC Barcelona stoot door naar kwartfinale

Er werden donderdagavond opnieuw heel wat 1/8ste finales in de Europa League afgewerkt. Een overzicht.

Galatasaray - FC Barcelona 1-2

FC Barcelona heeft gedaan wat het moest doen tegen het Turkse Galatasaray. De Catalanen speelden in de heenwedstrijd 0-0 gelijk, maar wonnen de terugwedstrijd in Turkije met 1-2. Galatasaray kwam nochtans op voorsprong dankzij een doelpunt van Teixeira. Pedri en Aubameyang keerden echter snel het tij in het voordeel van Barça.

AS Monaco - Braga 1-1

Slecht nieuws voor Philippe Clement. Hij werd met AS Monaco kansloos uitgeschakeld door het Portugese Braga. Nadat Monaco in de heenwedstrijd met 2-0 verloor, kon het ook in de thuiswedstrijd geen vuist maken. Clement en zijn troepen leken lange tijd af te stevenen op een 0-1-nederlaag in eigen huis tegen Braga, maar in het absolute slot maakte Disasi er nog 1-1 van. Het kalf was echter verdronken voor Monaco. Braga stoot door naar de kwartfinales.

Foto: REUTERS

Leverkusen - Atalanta 0-1

Atalanta heeft met 0-1 gewonnen op het veld van Leverkusen, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd had gewonnen met 3-2.

Rode Ster - Rangers 2-1

Rode Ster Belgrado heeft Rangers dan wel verslagen met 2-1, maar dat volstond niet voor een plek in de kwartfinale. Rangers had genoeg aan een 3-0-zege in de heenwedstrijd om door te stoten.

Lyon - Porto 1-1

Lyon is ondanks een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Porto zeker van de kwartfinale. De Fransen wonnen in de heenwedstrijd immers met 0-1.