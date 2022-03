Einde Conference League voor AA Gent: een nederlaag om over na te denken

AA Gent was over twee wedstrijden met overschot de betere ploeg, maar verloor na de heen- ook de terugmatch tegen PAOK Saloniki. De Buffalo’s moeten in de eerste plaats te rade gaan bij zichzelf om de twee resterende seizoensdoelen te redden.

AA Gent kon het na afloop hebben over het ontbreken van de VAR, dat hen halfweg de eerste helft misschien wel een penalty kostte. Of over een behoorlijke dosis pech, zowel in de eigen afwerking als bij de Griekse tegengoals. Maar na twee nederlagen op rij tegen PAOK Saloniki moet toch de conclusie heersen dat de Buffalo’s op dit moment te weinig brengen. Wedstrijden domineren maar niet winnen wijst in de eerste plaats op een gebrek aan kwaliteit.

Gent morste met kansen in het begin van de eerste helft. Tarik Tissoudali – voor het eerst sinds zijn blessure in de basis – troefde zijn man af maar besloot voorlangs. Twee minuten later bediende Matisse Samoise de Nederlandse Marokkaan, maar deze keer raakte hij de bal verkeerd.

AA Gent was doorlopend de betere ploeg maar miste net als in de heenmatch de precisie om PAOK op achterstand te zetten. Het veldspel was deze keer wel beter, met Elisha Owusu die de bal op de helft van de tegenstander wist te houden en een erg bedrijvige Vadis Odjidja. Ook Tissoudali vroeg vaak en gretig de bal, maar zijn dribbels leverden geen instant doelgevaar op.

PAOK kreunde, maar liet zich niet van slag brengen. Na een corner verloor Owusu zijn duel en kon Chuba Akpom voorbrengen. Jordan Torunarigha kreeg de bal niet weggewerkt en de Spaanse verdediger José Ángel Crespo bracht de Grieken tegen de gang van het spel in op voorsprong.

AA Gent stond nu over beide wedstrijden twee doelpunten in het krijt en had snel een doelpunt nodig. Crespo pleegde hands in de zestien, maar noch de scheidsrechter, noch zijn assistenten hadden de fout opgemerkt. De VAR zou de bal op de stip hebben kunnen leggen maar in de Conference League wordt vooralsnog zonder de hulp van een videoscheidsrechter gespeeld.

Gent had de verdienste dat het bleef voetballen. Nadat een reeks voorzetten tot niets hadden geleid was het vijf minuten voor rust plots wel raak. Samoise trok voor, Laurent Depoitre scoorde zijn eerste Europese goal van het seizoen. Trainer Hein Vanhaezebrouck kon de vuist ballen.

Met 1-1 aan de rust wist Gent dat het aan een doelpunt genoeg had om verlengingen af te dwingen. Opnieuw waren de Buffalo’s meteen gevaarlijk maar Samoise raakte een voorzet van Alessio Castro-Montes verkeerd. Depoitre kopte na een voorzet van Samoise over.

Daarna loste AA Gent langzaam de greep op de wedstrijd. Het bleef de betere ploeg, maar de kansen werden schaarser. Een lange verzorging voor Vieirinha haalde het tempo uit de partij. Tarik Tissoudali verdween uit de wedstrijd. De frustraties stapelden zich op.

Hein Vanhaezebrouck wachtte lang om te wisselen. Het zegt iets over de kwaliteit die zijn basisploeg gedurende zestig minuten aan de dag legde. Maar het zegt ook iets over hoe de Gentse trainer over zijn wisselspelers denkt. Darko Lemajic, Andrew Hjulsager of Roman Bezus – als het er echt op aankomt genieten ze maar beperkt het vertrouwen van hun coach.

Net toen Vanhaezebrouck naar zijn bankzitters keek, scoorde PAOK andermaal uit het niets. Vieirinha bediende vanop vrije trap Douglas Augusto, de Braziliaan ontsnapte aan de Gentse aandacht om de 1-2 te scoren.

De nederlaag was bitter en onverdiend maar moet Gent ook aan het denken zetten. Zo lang het overwicht in het veldspel niet kan omzetten in doelpunten heeft het weinig te zoeken in de beslissende fase van een Europese beker.

Om zijn twee resterende seizoensdoelen te halen moet Gent twee keer voorbij Anderlecht. Een eerste keer nu zondag, waarbij blauw-wit mits winst op gelijke hoogte kan komen met paars-wit. En een tweede keer in de bekerfinale op Paasmaandag, wanneer beide ploegen elkaar treffen in het Koning Boudewijnstadion. Als Gent niet een van die twee doelen binnenhaalt zou de afdronk van het seizoen wel eens erg bitter kunnen proeven.